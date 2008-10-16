Тарифы на рекламу в транспорте повышены в 3-6 раз

Тарифы на рекламу в общественном транспорте Киева повышены в 3-6 раз.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на первого заместителя председателя КШША Дениса БАССА, соответствующее распоряжение подписал Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Д. БАСС заметил, что мэрия еще летом начала изучать тарифы на рекламные носители в метро и наземном транспорте.

«Комплексная проверка была проведена нами еще до создания комиссии Киевсовета, которая в конце сентября начала изучать актуальные проблемы транспортной отрасли. Еще в августе мы пришли к выводу, что тарифы на рекламу необходимо повышать», – сказал Д.БАСС.

“Столичная мэрия нормативно урегулировала этот вопрос и повысила стоимость пользования рекламной площадью в метро и наземном транспорте в три-четыре разы, а по отдельным позициям и в пять-шесть раз”, – уточнил первый заместитель председателя КГГА.

По его информации, это увеличит поступление от рекламы в городской бюджет до 150 млн. грн.

«Киевская власть достигла договоренностей как с участниками рынка рекламы, так и со столичным представительством Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства о том, что тарифы, которые не менялись с 2000 года, будут и в дальнейшем постепенно повышаться”, - также сообщил Д.БАСС.

По его словам, новый этап увеличения начнется со следующего года.

Д.БАСС также высказался против “моментального поднятия цен на рекламу в общественном транспорте в 20 раз”, которое, считает он, лишь повлечет дополнительные финансовые убытки транспортной отрасли из-за оттока или прекращения поступлений от рекламы.

Кроме того, он заявил, что городская власть не имеет права мгновенно повышать тарифы на рекламу в общественном транспорте в десятки раз. «Каждый регуляторный акт должен пройти ряд процедур на правовое соответствие перед тем, как он будет принят. А согласно действующим нормам, предложение о внесении изменений необходимо обсудить с экспертами и профильными специалистами, участниками рынка рекламы и законодателями. Сроки прохождения обычно составляют 30 дней и больше», – сказал Д.БАСС.