В Украине началась золотая лихорадка

По информации финучреждений, объемы продаж желтого металла буквально взлетели в несколько раз, пишет газета "Дело". Повышенный интерес к золоту, объясняют банкиры, спровоцирован снижением доверия к депозитам, а также нежеланием граждан инвестировать в акции. Они в последнее время обесцениваются. Сводки Госкомстата подтверждают: импорт золота в нашу страну заметно увеличился. С начала этого года таможня пропустила 18 тонн драгметалла общей стоимостью более полмиллиарда долларов. В прошлом году объемы официального импорта были в 4 раза меньше.

Главная причина увеличения объемов продаж — паника из-за нестабильности на валютно-финансовом рынке. «Растущий интерес к золоту появляется в противовес валютной нестабильности. Поэтому в данной ситуации банковские металлы — это объект, в который люди вкладывают деньги», — говорит заместитель председателя правления банка «Финансы и Кредит» Игорь Львов.

Драгметаллы — это надежный способ вложения средств и неплохая альтернатива обычным депозитам. «Золото, в некотором смысле, является интернациональной валютой — оно не зависит от проблем отдельного государства, от ценовой политики. Фактически, покупая золото, вы уменьшаете свои валютные риски», — говорит начальник отдела операций с банковскими металлами VAB Банка Владимир Пещаный.

В то же время банковское золото может оказаться в дефиците, отмечает издание. «В некоторых банках за рубежом были заморожены средства, которые шли в качестве платы за металл. Поэтому многие банки просто отказались завозить золото», — говорит ведущий консультант Украинской биржи драгоценных металлов Сергей Николаенко.

В связи с этим, по словам Николаенко, оставшиеся запасы золота распродаются по завышенным ценам. Кроме того, свое давление на стоимость золота оказал растущий курс доллар/гривня. «В долларовом эквиваленте цена осталась почти на том же уровне. Но в гривневом она выросла со 120 до 152 тысяч гривен за тонну за счет того, что доллар поднялся в цене», — говорит Николаенко.