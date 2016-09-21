В Украине количество преступлений возросло на 23%, большинство из них - из-за обеднения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, выступая на заседании парламентского Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Деканоидзе отметила, что связывает рост преступности в Украине общим сокращением доходов населения.

Читайте такжеАваков объясняет значительный рост преступности прекращением закрытия нераскрытых дел

«Количество преступлений действительно возросло на 23%, и мы это не скрываем. Но все должны понимать, что из них 60% — это имущественные преступления, и то, что они связаны с тем, что наш народ беднеет», - сказала Деканоидзе.

Также она отметила, что одним из факторов роста общей преступности является так называемый «закон Савченко», по которому уже освободилось несколько тысяч людей из мест заключения, и в ближайшее время еще порядка 34 тысячи выйдут на свободу. В контексте этого Деканоидзе отметила, что каждое десятое преступление в Украине совершается людьми, вышедшими на свободу из мест лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал народных депутатов «изменить действия «закона Савченко».

Аваков отметил, что на сегодняшний день по «закону Савченко» от дальнейшего отбывания наказания освобождены 8,2 тыс. осужденных и заключенных. В то же время 34 тыс. подлежат освобождению из мест заключения за год.

«Из указанного количества уже вышедших - 785 уже уличены в совершении преступлений, из которых 22 - за умышленное убийство, 18 - нанесение ТТП, 10 - изнасилования, 405 - кражи, 131 - грабежи, 66 - вооруженные разбои, 39 - мошенничество, 20 - хулиганства и другие преступления…», - отметил глава МВД.