По "закону Савченко" освободились из тюрем 9 тысяч человек - полиция

Обэтом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян на странице в Facebook.

По его информации, каждый десятый из числа тех, кто вышел на свободу по "закону Савченко" задержан, а половину из них снова арестовали.

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В Нацполиции подчеркнули, что Верховная Рада должна срочно внести законодательные изменения в этот закон.

"Самое главное - выбрать категории преступников, на которых этот закон не будет распространяться совсем (убийцы, насильники, рецидивисты и т.д.)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в ноябре 2015 года приняла Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс по усовершенствованию порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания», автором которого была народный депутат Савченко. Документ вступил в силу 24 декабря 2015 года.

Согласно «закону Савченко», один день предварительного заключения засчитывается за два дня лишения свободы. В Генпрокуратуре заявили, что выступают за внесение изменений в «закон Савченко». В ГПУ считают, что этот закон позволил досрочно выйти на свободу и существенно уменьшить сроки отбывания наказания опасным преступникам.

30 июня министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что МВД и Минюст разработали предложения по корректировке «закона Савченко» в части амнистии рецидивистов и лиц, совершивших тяжкие преступления.