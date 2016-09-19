Россия - "уголовный офшор": в полиции рассказали о последних тенденциях среди преступников на Донетчине
Преступники, жители Донецкой области, нарушив закон на территории Украины, ищут спасения от наказания на просторах России.
Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
По его словам, для преступников Российская Федерация своего рода "уголовный офшор", где можно скрыться от наказания и быть уверенным, что украинскому правосудию их не передадут.
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За практически девять месяцев текущего года в Донецкой области совершено 125 умышленных убийств, из них 4 - на оккупированной территории области, но это только те немногие, о совершении которых нам стало известно. По 107 преступлениям подозреваемые установлены и задержаны.
"Наметилась тенденция: злоумышленники совершив, то или иное преступление, пытаются затеряться в Крыму или Российской Федерации", - пишет Аброськин.
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Только за последнюю неделю на Донетчине совершено два резонансных убийства. В Авдеевке ранее судимый местный житель изнасиловал и убил женщину в подъезде дома. А в Краматорске дважды судимый местный житель убил сторожа одного из предприятий.
"Оба случая примечательны тем, что в результате слаженной работы криминальной полиции убийцы были быстро установлены, а задержаны благодаря бдительности сотрудников полиции на блокпостах. И один, и другой преступник планировали выехать на автобусах в Москву", - рассказал глава Нацполиции Донетчины.