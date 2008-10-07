Доллар может вырасти почти до 6 гривень - Америка «вывозит» деньги?

Гривня по отношению к доллару упала еще на 4.7% по сравнению с понедельником. По данным на 16 часов вторника, средний курс доллара в Украине колеблется в пределах 5,26-5,55 гривни за доллар. Евро также подорожал. Его курс колеблется в пределах 7.1-7.5 гривни.

Курс гривни к доллару на межбанковском валютном рынке продолжит снижаться на текущей неделе, если Национальный банк Украины (НБУ) не предпримет активных действий и не вмешается в ситуацию, интернет-ресурс FINANCE.ua публикует мнения экспертов.

"Без активного вмешательства НБУ в деятельность украинского валютного рынка курс гривня/доллар может снизиться до 5,8 грн/$... Главным фактором ослабления гривни сейчас является спекулятивный рост доллара по всем мировым фронтам. Несмотря на проблемы экономики США, мы видим активный возврат долларов в Америку, что приводит к росту курса доллара", - сказал начальник управления инвестиционно-банковских услуг Укрсоцбанка (Киев) Эрик Найман.

"Курс гривни к доллару на межбанке до конца текущей недели может снизиться до 5,6 грн/$ при отсутствии интервенций НБУ. Ситуация на валютном рынке развивается под влиянием спроса на валюту со стороны импортеров, в частности "Нафтогаза", и выводящих средства нерезидентов. Кроме того, сказывается уменьшение предложения (валюты –ред.) от экспортеров из-за падения цен на металлы", - считает аналитик Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Александр Жолудь.

Как сообщалось, рыночные котировки на межбанковском валютном рынке Украины во вторник вышли на уровень 5,55-5,6 грн/$, тогда как в понедельник по итогам торгов курс гривни снизился до 5,31 грн/$.

Эксперты считают, что НБУ целесообразно поддержать курс гривни, хотя бы незначительными интервенциями.

"В такой ситуации целесообразно плавное снижение официального курса до границы коридора (4,85 грн/$ +4%) и незначительные выходы на межбанк с интервенциями", - отметил А.Жолудь.

"НБУ должен сгладить валютные колебания, но одновременно не дать спекулятивной прибыли иностранным инвесторам. Поэтому текущая валютная политика НБУ выглядит адекватной. Как только улягутся страсти на мировом валютном рынке и волна возврата инвестиций в США схлынет, тогда уже НБУ должен будет вернуть ситуацию и курсы гривни в нормальное русло, например, против доллара к старому "любимому" уровню 5,05 грн/$", - считает Э.Найман.