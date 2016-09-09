Из-за скандала с квартирой Лещенко Топольская отменила выступление в Москве

Как стало известно УНИАН, Топольская должна была выступить, завтра, 10 сентября в Москве на арт-пространстве «Авиатор».

Выступление Nastia было запланировано на площадке «Двор». В афише до сих пор указано, что это «абсолютно новый танцпол-клуб, состоящий из большой уличной сцены и равновесного рекреационного помещения».

На вопрос УНИАН, когда именно выступает диджей Nastia, организатор сообщил, что артистка не приедет.

Читайте такжеКваритира Лещенко: СМИ узнали о намерениях антикоррупционной прокуратуры допросить Притулу и Топольськую

«Она отказалась приехать в Москву. Из-за повышенного внимания к персоне Насти, она не приедет, артист не выступает», - сообщил организатор.

Топольская прокомментировала отмену выступления на своей странице в Facebook.

"Вместо поездки в Москву в любимую и родную Арму17 на День Рождения очень важного и близкого мне по духу человека Наташи Abelle, я буду высыпаться в Лиссабоне, откуда и улечу потом в Италию", - рассказала возлюбленная Лещенко.

"Также раздается внутри и тоска по дому в Фащевке, и мысли о том, что я могу больше никогда не увидеть папу, свою школу, друзей детства, не могу попасть в дом, в котором выросла", - упомянула она и свой родной пгт в Луганской области.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября стало известно, что Лещенко приобрел элитную квартиру в центре Киева. Национальное антикоррупционное бюро проанализирует и даст соответствующую оценку операции по приобретению народным депутатом недвижимости.