Лещенко о новой элитной квартире за 7,5 миллионов гривень: это нормальная цена

По его словам, это было открытое предложение, это цена, которая была на рынке, передает 112 Украина.

"Застройщику не хватало оборотных средств для завершения работ, которые они должны были завершить в короткий период и они выставили несколько квартир на продажу. Была выставлена не только эта квартира, но и многие другие и их продавали по одной цене. Некоторые говорят, что цена высокая, но для этого района, это нормальная цена. Есть даже определенный ажиотаж вокруг такой цены, потому что она была убедительнее чем другие цены на квартиры в этом районе", - заявил Лещенко.

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Также Лещенко напомнил, что взял ссуду на 10 лет и не видит проблем с появлением этой квартиры в декларации в 2016 году.

"Я взял кредит на 10 лет. Эта квартира будет оформлена на нас - меня и мою жену, которая будет иметь соответствующий доход. Я не вижу проблемы с тем, чтобы это делать таким образом как сейчас, потому что эта квартира появляется в декларации 2016 года", - отметил он.

На вопрос о том, сделал ли Лещенко предложение своей девушке, нардеп ответил: "Нет, для этого есть соответствующие формальные обстоятельства, которые требуют времени".

Как сообщал УНИАН, 6 сентября стало известно, что нардеп Сергей Лещенко приобрел элитную квартиру в центре Киева за 7 миллионов 550 тыс. гривень. В договоре цена квартиры Лещенко занижена на 2,2 млн и нет ни слова о деньгах Анастасии Топольской, которая, по словам самого Лещенко, одолжила ему часть суммы.