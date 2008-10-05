Карпачева: Буковине срочно нужна противопаводковая программа

Буковина нуждается в срочном принятии стратегических государственных противооползневой и противопаводковой программ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Омбудсмана, об этом заявила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЁВА во время рабочей поездки в Черновицкую область с целью контроля за соблюдением прав человека во время ликвидации разрушительных последствий нынешнего июльского наводнения.

Н.КАРПАЧЁВА побывала в Новоселицком районе на строительстве социально важных объектов, которые нуждаются в первоочередном внимании региональной и местной власти. В селе Тарасовцы, где небывалое наводнение снесло 134 жилых дома, Омбудсман Украины встретилась с семьями пострадавших в результате стихии, местным руководством, депутатами сельского совета и строителями, которые возводят на месте недавних руин новое здание амбулатории.

Уполномоченный по правам человека констатирует, что в Новоселицком районе благодаря своевременным мерам по обеззараживанию всех имеющихся трех тысяч колодцев удалось избежать эпидемии инфекционных заболеваний. Во время ряда встреч с представителями территориальных общин Буковины Омбудсманом Украины установлено: одной из самых острых проблем Черновицкой области является нарушение экологического баланса региона из-за массовой несанкционированной вырубки лесов и по-грабительси бесконтрольный вывоз гравия из русел рек, что может спровоцировать новые масштабные сдвиги почвы. По убеждению Н.КАРПАЧЁВОЙ, нужно на государственном уровне как можно скорее принять две стратегические программы – противопаводковую и противооползневую.

Как выяснила Омбудсман, ежегодно река Прут в период весеннего паводка "съедает" 2–3 метра неукрепленных берегов со стороны румынской границы. Ситуация осложняется тем, что на Буковине до сих пор не создана система аварийного оповещения об угрозе наводнений. Чтобы минимизировать их разрушительные последствия и не допустить человеческих жертв, нужно, по мнению Омбудсмана, положить конец порочной практике финансирования по остаточному принципу противопаводковых мер и программ.

В селе Банчены Н.КАРПАЧЁВА посетила Свято-Воздвиженский мужской монастырь и сиротский приют при нем, где усилиями протоиерея Михаила ЖАРА удалось создать действительно уникальные условия для воспитания, лечения и духовного развития каждого ребенка. Особым уходом, сердечным теплом и родительской заботой окружены 27 сирот-инвалидов, которые страдают от самых тяжелых болезней, в том числе врожденных. Омбудсман Украины считает, что подобные сиротские приюты заслуживают постоянной всесторонней поддержки общества.

Уполномоченный по правам человека собирается по итогам своей рабочей поездки в Черновицкую область обратиться с соответствующим представлением к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно мер по ликвидации последствий разрушительного наводнения 23–27 июля 2008 года, а также предотвращения подобного в будущем.