Червоненко: в Европе экстренная медпомощь прибывает за 8 минут

Председатель Нацагентства по вопросам подготовки и проведения Евро-2012 Евгений ЧЕРВОНЕНКО считает, что нынешний принцип финансирования медицинской отрасли Украины, когда в центре стоит медицинское учреждение, нуждается в коренном реформировании, особенно в контексте подготовки к футбольному первенству Европы 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Агентства, об этом шла речь во время встречи Е.ЧЕРВОНЕНКО с представителями международной компании экстренной медицинской помощи «Фальк» Анастасией ДАНИЛОВОЙ и Катаржиной ЧАЙКОЙ, в ходе которой стороны обсудили проблемы медицинского обеспечения участников и гостей Евро-2012.

Председатель Нацагентства убежден, что решающим фактором развития украинской медицины должен стать пациент и его реальны потребности.

“В Европе нормой считается прибытие экстренной медицинской службы на место происшествия на протяжении 8 минут. У нас же время идет на часы”, - сказал Е.ЧЕРВОНЕНКО, приведя в качестве примера инцидент, вследствие которого погиб депутат Верховной Рады Михаил СИРОТА. Тогда к месту ДТП при участии депутата “скорая” ехала, по словам очевидцев, больше двух часов.

Учитывая это, по мнению Е.ЧЕРВОНЕНКО, разработка и внедрение новых стандартов оказания медицинской помощи в Украине важны для жизни каждого украинца, а не только необходимые для проведения Евро-2012. Хотя, по его словам, практика проведения массовых спортивных мероприятий такого уровня как Евро-2012 предусматривает обеспечение медицинскими услугами на высоком европейском уровне.

“Поэтому Евро-2012 нуждается в радикальной модернизации системы оказания медицинских услуг в Украине в целом”, - подчеркнул Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Для реализации таких изменений участники встречи решили разработать новую концепцию оказания скорой медицинской помощи, привлекая для этого специалистов Нацагентства, заинтересованных органов власти, страховые компании и представителей отечественных и зарубежных медицинских организаций.

Данный проект планируется как пилотный в рамках Евро-2012 с перспективой его распространения на медицинскую систему Украины в целом.