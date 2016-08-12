В разведке прокомментировали допрос "диверсанта" Панова (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Мы проанализировали видео допроса. Могу сказать одно: скорее всего, под физическим давлением агентов ФСБ гражданин Украины Панов давал информацию в отношении тех граждан Украины, которые действовали вместе с ним", - сказал представитель ГУ разведки.

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Скибицкий также отметил, что в течение последних двух лет ни одного из кадровых сотрудников Главного управления разведки на территории временно оккупированного Крыма не задерживали.

"Поэтому еще раз подчеркиваю, что фамилии, названные Пановым, эти лица не относятся к сотрудникам Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - подчеркнул он.