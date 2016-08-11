Россия назвала имя еще одного "диверсанта", задержанного ФСБшниками в Крыму

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

"В результате проведенных российской стороной мероприятий на территории Республики Крым ликвидирована агентурная сеть Главного управления разведки Минобороны Украины. Задержаны лица из числа граждан Украины и России, оказывавшие содействие в подготовке террористических актов. Среди них – Панов Евгений Александрович и Захтей Андрей Романович. Все они дают признательные показания", - говорится в сообщении.

Читайте также"Воевал под Авдеевкой и Мариуполем": СМИ рассказали новые подробности о задержанном ФСБ "диверсанте" ПановеКак сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержания группы «диверсантов».

Как утверждают в российской спецслужбе, «одним из организаторов прекращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины, которого также задержали и он дает показания».

Украинская полиция открыла уголовное производство по факту похищения гражданина Украины Панова.