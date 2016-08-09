В Одессе борются с "псевдодекоммунизацией": хотят вернуть Маршала Жукова, Терешкову и Гайдара

Как говорится в сообщении Одесского городского совета, 19 августа в 16:00 в помещении кинозала горсовета состоятся общественные слушания по обсуждению проекта решения городского совета о внесении изменений в наименования улиц.

К слушаниям допускаются все желающие, зарегистрированные в городе Одессе.

На обсуждение выносятся 56 предложений относительно других названий улиц, уже переименованных в соответствии с решением Одесской обладминистрации от 19 мая.

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В частности, историко-топонимическая комиссия рекомендует вернуть предыдущие названия проспекту Маршала Жукова (Небесной Сотни), улице Валентины Терешковой (Героев Крут) и Гайдара (Ивана и Юрия Лип).

Отметим, что лишь несколько лет назад улица Ивана и Юрия Лип (до этого - Советская) существовала неподалеку от улицы Гайдара, сейчас она называется улицей Пишенина.

В свою очередь название Небесной Сотни предлагается дать улице Карла Либкнехта в Люстдорфе, которая сейчас переименована в улицу Николая Троицкого.

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Также в проекте решения горсовета говорится, что не подпадают под действие закона "О декоммунизации", а потому должны остаться со старыми названиями улицы Бабушкина (новое название - Семена Яхненко), Бирюкова (Игоря Иванова), Гончарова (Бориса Жолкова), Обнорского (Николая Аркаса), Белинского (Леонтовича), Бадаева (Петра Ивахненко) и переулки Бабушкина (Всеволода Змиенко) и Богданова (Вильгельма Габсбурга).

Взамен предлагается "декоммунизировать" 11 улиц и переулков, которых обошла "декоммунизация от обладминистрации".

С полным списком предложенных изменений можно ознакомиться на сайте Одесского горсовета.