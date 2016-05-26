В Одессе появился проспект Небесной Сотни и улица Шухевича

Как сообщает Думская, закон о декоммунизации дает право переименования руководству областных администраций в случае, если органы местного самоуправления устранились от процесса переименования.

В Одессе сменили названия больше полусотни улиц и переулков.

Так, проспект Маршала Жукова стал проспектом Небесной Сотни, улица Красных Зорь - Бернардацци (в честь архитектора), Днепропетровская дорога - улицей Семена Палия, улица Белинского - Леонтовича, Островского - Ивана Мазепы, Фурманова - Дмитрия Донцова, Героев Сталинграда - Героев обороны Одессы, а Пионерский переулок - Ливерпульским (в честь города-побратима).

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Улица Ярослава Галана стала улицей Романа Шухевича, переулок Богданова - переулком эрцгерцога Австро-Венгрии Вильгельма Габсбурга.

Часть номерных Чапаевских переулков губернатор переименовал в честь жителей области, погибших на востоке Украины - Владимира Терещенко, Олега Андрийца, Бориса Кифоренко, Игоря Киселева и Олега Стороженко.

Как сообщает УНИАН, Одесский областной совет переименовал коммунальные учреждения "Одесский театр юного зрителя им. Николая Островского" и "Одесская областная библиотека для детей им. Надежды Крупской" - в имени писателей Юрия Олеши и Валентина Катаева. Вопрос переименования указанных учреждений был проголосован со второй попытки. Изначально депутаты провалили переименование - подавляющее большинство не голосовало и было против.