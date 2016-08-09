Верховной Раде предлагают внедрить общеобязательное медицинское страхование с 2018 года

Как отмечается на сайте Верховной Рады, соответствующий документ был внесен в парламент 2 августа.

«Стремительное ухудшение финансово-экономического положения в стране вызывает критическую недостаточность возможностей государства обеспечить потребности населения в охране здоровья за счет бюджетных средств. Учитывая это, законодательное урегулирование общеобязательного государственного социального медицинского страхования является актуальной и важной задачей», - говорится в пояснительной записке.

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Введение общеобязательного государственного социального медицинского страхования, по мнению автора законопроекта, предполагает за счет целевых страховых взносов с доходов граждан формировать средства на медицинское обеспечение. Это должно обеспечить бесплатное предоставления застрахованным лицам медицинских услуг при наступлении страхового случая в объеме и на условиях, предусмотренных программой страхования на всей территории Украины.

При этом застрахованными лицами в данной системе станут все граждане страны, включая неработающих пенсионеров, инвалидов, студентов и детей до 16 лет. Правоотношения между страхователями, страховщиками, застрахованными лицами и учреждениями здравоохранения будут регулироваться на договорной основе.

В пояснительной записке отмечается, что медицинская помощь будет предоставляться учреждениями здравоохранения за счет средств, аккумулированных в системе общеобязательного государственного социального медицинского страхования. Это должно способствовать развитию конкуренции среди медучреждений.

Как сообщал УНИАН, в апреле текущего года вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что основные приоритеты правительства в реформировании социальной сферы коснутся пенсионной реформы, трудового законодательства, системы занятости и социального страхования.