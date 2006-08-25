Тарута пообещал создать в Крутах музей

Председатель Совета директоров корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Сергей ТАРУТА - главный меценат сооружения Мемориала памяти Героев Крут - сообщил о намерении продолжить развитие Мемориала.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, завершена первая часть комплекса, а вторая обязательно будет включать музей

Выступая сегодня на открытии мемориала, С.ТАРУТА отметил, что в такой способ восстановлена историческая справедливость, ведь события под Крутами - это своеобразная установка для тех, кто живет и будет жить. «За независимость не только стоит бороться, но и стоит отдавать жизнь”, - сказал он.

Во время общения с журналистами С.ТАРУТА рассказал, что об идее создания мемориального комплекса под Крутами узнал три года назад, когда познакомился с автором проекта Анатолием ГАЙДАМАКОЙ. «Лично мне памятник понравился», - сказал С.ТАРУТА. По его мнению, восстановление или сооружение памятников, которые являются символами Украины, важно для развития чувства патриотизма.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Черниговской области при участии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО открыт Мемориал памяти Героев Крут, посвященный гибели студентов во время защиты подступов к Киева от большевистских войск в январе 1918 года.