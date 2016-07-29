Для военных разработали новую форму, которую покажут на параде ко Дню Независимости

10:54, 29 июля 2016
Общество
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Министерство обороны разработало новую парадную и повседневную форму для военнослужащих, которую покажут общественности на параде войск в День 25-й годовщины Независимости.

facebook.com/GeneralStaff.ua

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны подполковник Алексей Чернобай.

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"Идет совершенствование и внедрение новых предметов военной формы одежды и снаряжения. Сейчас разработана и внедряется новая парадная и повседневная форма одежды для военнослужащих, их планируется продемонстрировать во время парада войск по случаю 25-й годовщины Независимости Украины", - сказал он.

Кроме того, по его словам, сегодня осуществляется закупка предметов боевого снаряжения и зимних ветро- и влагозащитных курток нового образца, которые поступят в Вооруженные силы Украины в октябре-ноябре этого года.

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