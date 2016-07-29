Для военных разработали новую форму, которую покажут на параде ко Дню Независимости
10:54, 29 июля 2016Общество
3189 0
Министерство обороны разработало новую парадную и повседневную форму для военнослужащих, которую покажут общественности на параде войск в День 25-й годовщины Независимости.
Сейчас разработана и внедряется новая парадная форма/ facebook.com/GeneralStaff.ua
Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны подполковник Алексей Чернобай.
Читайте такжеС начала года контракты на службу в ВСУ подписали почти 41 тысячи военных
"Идет совершенствование и внедрение новых предметов военной формы одежды и снаряжения. Сейчас разработана и внедряется новая парадная и повседневная форма одежды для военнослужащих, их планируется продемонстрировать во время парада войск по случаю 25-й годовщины Независимости Украины", - сказал он.
Кроме того, по его словам, сегодня осуществляется закупка предметов боевого снаряжения и зимних ветро- и влагозащитных курток нового образца, которые поступят в Вооруженные силы Украины в октябре-ноябре этого года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter