За торговлю украинками судят трех израильтян

Суд Тель-Авива рассматривает уголовное дело в отношении трех граждан Израиля, подозреваемых в организации международной сети по торговле женщинами из Украины.

Как сообщает «Немецкая волна », полиция в настоящее время проверяет факт причастности к группировке еще нескольких лиц. Как свидетельствуют материалы расследования, члены группировки, среди которых и 23-летняя женщина, развернули широкую сеть нелегальной переправки граждан Украины для занятий проституцией. Большинство жертв, которые едва достигли 20-летнего возраста, заставляли платить сутенерам тысячу долларов в виде компенсации за «трудоустройство». От каждой встречи с клиентом подневольной оставляли 10 евро заработка.

В сообщении отмечается, что торговля людьми, преимущественно женщинами из Украины, Молдовы и Узбекистана, за последние годы достигла в Израиле катастрофических масштабов, с годовым финансовым оборотом в несколько десятков миллионов долларов. Под давлением международного сообщества израильские законодатели и правоохранительные органы значительно усилили борьбу с современной работорговлей. Однако, как отмечает старший офицер тель-авивской полиции Пини АВИРАМ: «Вопрос обуздания этого явления остается нерешенным уже многие годы. На каждый закрытый дом разврата открывается еще две сотни. Поэтому мы считаем приоритетным направлением борьбу с сутенерами», - говорит П.АВИРАМ.