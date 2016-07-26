С начала года контракты на службу в ВСУ подписали почти 41 тысячи военных
11:52, 26 июля 2016Общество
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С начала года контракты на службу в Вооруженных силах Украины подписали 40,8 тысячи военнослужащих, из которых около 4,5 тысячи – офицеры.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал спикер Министерства обороны Украины Алексей Чернобай.
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"Граждане Украины продолжают заключать контракты на военную службу в Вооруженных силах Украины. С начала года контракты с войском подписали 40,8 тысячи военнослужащих, из которых около 4,5 тысячи – офицеры", - сказал он.
Спикер добавил, что, согласно оценкам региональных центров занятости, в настоящее время военная служба по контракту продолжает быть одной из самых конкурентоспособных профессий на рынке труда в Украине.
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