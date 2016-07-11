Винницкая власть поручила активизировать работу по привлечению граждан на военную службу по контракту

О сотрудничестве, которое осуществляется на выполнение этих задач между Винницким областным центром занятости, военным комиссариатом, информировала во время встречи с руководителем области первый заместитель директора Центра Светлана Алябьева, передает пресс-служба Винницкой ОГА.

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«В феврале мы получили поручение заместителя Главы Администрации Президента Украины разработать совместные мероприятия и заключить соглашения между базовыми центрами занятости, военкоматами. Тогда же начали активную работу в этом направлении», - сообщила Светлана Алябьева.

По ее словам, в ряде центров выделены рабочие места для работников военкомата, которые имеют определенные часы приема и проводят соответствующие собеседования. Кроме того, проводятся совместные информационные семинары по ориентации на службу в Вооруженных Силах Украины, к которым уже привлечено 8 тысяч человек, 1700 из которых – участники АТО.

«На сегодня мотивированы к военной службе по контракту 236 человек, имеем подтверждение о подписании контрактов с 121 лицом, 68 из которых – бывшие участники АТО», - отметила первый заместитель директора областного Центра занятости.

В контексте этого вопроса председатель областной государственной администрации Валерий Коровий отметил, что работа в указанном направлении должна быть постоянной. Тем более, что система мотивации к привлечению на контрактную форму военной службы достаточно серьезная: если среднемесячная заработная плата в области колеблется в пределах 4 тысяч гривен, то у солдата, проходящего службу по контракту, – в пределах 7 тысяч гривен.

«Винницкая область одна из немногих выполнила 100 % план по шестой волне мобилизации. И мы сегодня можем говорить о том, что за все 6 волн было мобилизовано почти 6,5 тысяч жителей. Но есть альтернатива - привлечение наиболее подготовленных военнообязанных на контрактную форму. Проведена огромная работа, Винницкая область в этой части демонстрирует высокий уровень подготовки: количество людей, которые заключили контракты, по отношению к прошлому году выросло почти втрое. Вместе с тем, очень важно должным образом подготовить военнообязанных, потому что, по статистике, от общего количества желающих – а они проходят медицинское обследование, психологические тесты, физическую подготовку – в конечном итоге на подписание контрактов выходят лишь 40 %», - отметил Валерий Коровий.

По его словам, это большой комплекс вопросов, и первоочередная задача власти, учитывая элемент патриотизма и новые условия по росту уровня выплат военнослужащим Украины, - обеспечить подготовку наиболее качественной категории военнослужащих. Поэтому к этой работе присоединяются сегодня и подразделения районных военкоматов, и центры занятости, и имеющиеся информационные возможности и местные органы исполнительной власти.