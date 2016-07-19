В России "Мемориал" признал политзаключенными четырех крымских татар

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, речь идет о четырех арестованных по обвинению в причастности к организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической.

«Правозащитный центр «Мемориал» считает политзаключенными четырех человек, которые первыми были арестованы в Крыму по делу «Хизб ут-Тахрир»: Руслана Зейтуллаєва, Ферата Сайфуллаєва, Рустема Ваитова и Нури Примова», – говорится в заявлении правозащитников.

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В «Мемориале» указывают на отсутствие фактов «совершения или подготовки участниками этого объединения терактов где-нибудь в мире». В странах Западной Европы и Северной Америки «Хизб ут-Тахрир» не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

«Фигурантов дела не обвиняют ни в чем, кроме принадлежности к «Хизб ут-Тахрир», чтении исламистской литературы, общении. Никаких подтверждений, что обвиняемые представляют опасность для общества, нет», – подчеркивают в «Мемориале».

Кроме того, отмечают правозащитники, Крым является оккупированной территорией, и, согласно нормам международного права, Россия не может «полностью отменять уголовное законодательство, которое действовало на момент начала оккупации, и заменять его своим». А в рамках украинского законодательства «Хизб ут-Тахрир» является легальной организацией.

Руслана Зейтуллаєва обвиняют в организации деятельности террористической организации, ему грозит пожизненное заключение. Остальных обвиняют в участии в деятельности террористической организации, они могут быть приговорены к лишению свободы сроком до 10 лет.