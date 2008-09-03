Луценко рассказал, кого подозревает в краже картины Караваджо

В похищении из одесского Музея западного и восточного искусства картины итальянского художника Караваджо «Взятие Христа под стражу» милиция подозревает искусствоведа из Западной Украины.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, об этом министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции в Одессе.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, правоохранительные органы подозревают в организации похищения картины искусствоведа из Западной Украины, который раньше работал в одесских музеях и до недавнего времени проживал в Западной Украине и после похищения картины бесследно исчез.

Министр отметил, что в настоящее время проводится экспертиза обрывков полотна, которые остались на подрамнике.

Как сообщал УНИАН, 31 июля из Одесского музея западного и восточного искусства была похищена картина итальянского живописца Караваджо «Взятие Христа под стражу».

Картина была написана в начале XVII века.

По версии милиции, «преступники проникли в музей ночью, разбив окно на втором этаже, где находилась картина».