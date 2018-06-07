Украина потеряла Караваджо: какой шедевр следующий?

31 июля сотрудники одесского Музея западного и восточного искусства обнаружили пропажу – ночью злоумышленники похитили полотно итальянского живописца Микеланджело да Караваджо “Взятие Христа под стражу”, приблизительную стоимость которого оценивают в $100 млн. Это далеко не первый случай ограбления украинских музеев. За годы независимости у Украины крали картину Ильи Репина “Украинский пейзаж” из Тернопольского художественного музея (правда, впоследствии она была найдена и возвращена музею), саблю Богдана Хмельницкого, подаренную ему польским королем, из Переяслав-Хмельницкого историко-культурного заповедника, прижизненное издание книги Николая Коперника “О вращении небесных сфер” из Национальной библиотеки Украины им. Вернадского, работы Марии Примаченко и Татьяны Яблонской. А маленькие сельские и районные музеи грабят почти ежедневно. Что потеряла Украина с исчезновением Караваджо и почему украинцы не охраняют свои культурные ценности - узнавал УНИАН.

Картина выдающегося итальянского художника Микеланджело да Караваджо “Взятие Христа под стражу”, также известная под названием “Поцелуй Иуды”, была создана в период, когда автор находился в полном расцвете таланта. Художник написал три равноценных копии для разных владельцев. Одна попала в Рим, вторая в Дублин, а третья, купленная российским послом в Париже, в Одессу. Принадлежность полотна кисти итальянского мастера доказали в середине 1950-х годов московские искусствоведы.

Полотна Караваджо хранятся в лучших музеях мира: парижском Лувре, галерее Уффици во Флоренции, Национальной галерее в Лондоне, картинной галерее в Берлине, художественно-историческом музее в Вене, питерском Эрмитаже. В Украине похищенная работа была единственной.

- Авторская копия Караваджо в Одессе, – это украшение для любого музея и собственно сам художник и его произведение - это жемчужина Одесской коллекции, - рассказывает УНИАН эксперт Совета Европы по вопросам культуры Александр Буценко. - Караваджо – это не просто выдающийся художник итальянской школы, он во многом определил направление живописи, в частности средиземноморского региона. Это очень большая потеря для украинской коллекции. Нужно приложить все усилия, чтобы ее вернуть.

- Если Одесса владела такой картиной, это все равно что иметь Рафаэля, Микеланджело, Тициана, - отмечает художник Иван Марчук. - У нас таких ценностей больше не существует. Даже в Киевском музее Ханенко нет такой ценной картины, я не знаю просто. Это огромная потеря. Если бы ее украли в Лувре, какой бы был переполох на весь мир! А у нас все спокойно. В нашей стране ценности никогда не ценятся.

По версии пресс-секретаря Одесского УВД Татьяны Хмельницкой, “преступники проникли в музей ночью, разбив окно на втором этаже, где находилась картина”. Причем даже стекло не разбили, а тихо выдавили, и сигнализация, установленная еще в 1996 г., не сработала. Полотно вырезали из рамы и убежали по крышам. А единственный охранник, который дежурил той ночью, ничего не услышал.

- То, что в Одессе была система охраны на таком уровне, это вообще не удивительно, - рассуждает Буценко. - Можно вспомнить похищение произведений Марии Примаченко и многих других работ. Общий уровень охраны сокровищ искусства в Украине не надлежащий, если сравнивать с европейскими и мировыми стандартами. Нужно использовать современные технологии. Даже видеокамеры - это уже вчерашний день. Теперь в Европе используют сенсорные системы, которые реагируют на любые попытки похищения. Хотя ограбление могло случиться в любой стране, даже высокоразвитой. Мы знаем много случаев, когда и в Италии, и во Франции, и в Австрии крадут бесценные произведения искусства.

- Все кражи из музеев происходят не без заказа и не без участия работников музея в этом. Я в этом убеждена, - категорически заявляет искусствовед Юкка Гаврилова. - Бывает очень часто, что это бывшие работники музея или люди, работавшие там определенное время. Это такая схема.

Искусствоведы считают, что ценность “Взятия Христа под стражу” не в деньгах. Это мировое культурное достояние. В Украине есть полотна, которые по своему уровню подобны Караваджо, например работы Рубенса, Веласкеса, Айвазовского. Но их не так уж и много, и они тоже не охраняются должным образом.

- Раскрученная “Мона Лиза” в Париже и весь тот антураж вокруг нее, суперохрана – это все поднимает ценность этой картины. А у нас к культурному достоянию человечества относятся очень странно, как минимум небрежно, - возмущается Юкка Гаврилова. - В Украине кражи в музеях - это обычное дело. Такое происходит почти ежедневно. Но о большинстве из них медиа не говорят. Культура Украины в этом плане показана очень хорошо, то есть ее отсутствие.

С ней соглашается и Иван Марчук.

- Один обычный магазин на Бродвее, а их там сотни, намного ценнее, чем наш Национальный музей в Киеве. Вот такие мы ужасно культурно бедные.

Теперь главная проблема – удастся ли найти картину. Эксперты МВД работают, но говорить о каких-то результатах пока рано.

- Как показывает опыт многих стран, сейчас удается вернуть коллекционные произведения искусства не сразу по горячим следам, а даже через несколько лет, - оптимистично замечает Буценко. - Шансы обычно есть. Но это еще один сигнал, чтобы сформировать надлежащую политику в оценке того богатства, которым мы располагаем, и отношения к нему. Разработать политику его охраны и презентацию. Создать некие бункеры, в которые нельзя пройти, – это тоже не выход. Произведения искусства должны быть доступны, но в то же время они должны быть надежно защищены.

Одни художники считают, что ограбление было иностранным заказом, и в Украине картина нигде не всплывет. Другие подозревают, что заполучить шедевр мирового искусства к себе в частную коллекцию решил какой-то украинский нувориш.

- Это такое событие, которое должно научить наши министерства, как нужно охранять ценности, - комментирует искусствовед Ирина Горбачева. - Люди, которые делали, – делали это чисто, никаких следов. Вывезти картину очень тяжело, хотя сейчас это умеют делать. Давайте будем оптимистами, будем надеяться, что картину найдут. Но шансов на возвращение работы почти нет.

Похищение произведений искусства стало прибыльным бизнесом во всем мире. И гарантирован от него не может быть ни один музей мира. 10 самых громких преступлений произведений искусства оцениваются специалистами в 600 миллионов долларов.

1. 7-10 тыс. артефактов, похищенные из музеев Ирака, в 2003 г.

2. Кража 12 картин из Isabella Stewart Gardner Museum в Бостоне, в 1990 г., среди которых картины Вермеера, Рембрандта, Эдуарда Мане, Говарта Флинка и других художников.

3. Две картины Ренуара и “Автопортрет” Рембрандта, похищенные из Национального музея Швеции, в 2000 г.

4. Кража картин Эдварда Мунка "Мадонна" и "Крик" из музея Мунка в Осло, в 2004 г.

5. Кража золотой скульптуры "Сальери" Бенвенутто Челлини из Венского историко-художественного музея, в 2003 г.

6. Кража картины Караваджо "Рождество со святыми Франциском и Лоренцо", в 1969 г.

7. Кража скрипки Страдивари из частной коллекции в Нью-Йорке, в 1995 г.

8. Кража двух картин Винсента Ван Гога “Церков в Ньюнени” и “Берег в Схевенингене” из музея Ван Гога в Амстердаме, в 2002 г.

9. Кража картины Сезанна "Вид Овер-сюр-Уаз" из галереи в Оксфорде, в 1999 г.

10. Кража картины Леонардо да Винчи из замка в Шотландии, в 2003 г.

P.S. Как ни странно, а полотно “Взятие Христа под стражу” уже похищали, только в кино. Есть фильм “Обычный преступник”, по сюжету которого главный герой в исполнении Кевина Спейси похищает средь бела дня ту же картину Караваджо “Поцелуй Иуды” из Ирландского музея. Правда, потом все же возвращает ее. Так что будем надеяться на аналогичный хеппи-энд.

Анна Ященко