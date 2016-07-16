Украинцы не пострадали во время попытки военного переворота в Турции - МИД

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook. «По имеющимся в Посольстве Украины в Турции и Генеральном консульстве Украины в Стамбуле данным, пострадавших среди граждан Украины нет», - говорится в сообщении.

Читайте такжеУкраина поддерживает власти Турции и надеется на быстрое восстановление стабильности - МИДТакже в МИД сообщают, что правительство Турции дало разрешение на возобновление авиаперелетов, все граждане Украины, рейсы которых были отменены, будут отправлены к месту назначения.

«По информации турецкой стороны, по состоянию на 10 часов утра ситуация в городах Анкара и Стамбул нормализована, правительством страны дано разрешение на возобновление авиаперелетов, все граждане Украины, рейсы которых были отменены, будут отправлены к месту назначения. Рейсы в курортные зоны будут осуществляться согласно расписанию», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка военного переворота. В стране ввели военное положение и комендантский час.

Впоследствии премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил, что служба безопасности Турции взяла ситуацию под контроль.

В настоящее время большинство организаторов мятежа задержаны.

МИД Украины призвало украинцев воздержаться от поездок в Турцию до нормализации ситуации в этой стране.