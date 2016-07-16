В аэропорту Стамбула находится около 80 украинцев - генконсул

Об этом сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Василий Бондарь в эфире “5 канала”. “По нашим спискам собрано около 80 человек. Это разные граждане, большинство из них должны лететь в Украину: Киев, Одесса. Есть транзитные пассажиры, которые тоже ждут своих перелетов, стыковочных рейсов. Поэтому сейчас мы пытаемся улететь с помощью украинских авиалиний, если нет - то граждане будут размещены в одном из отелей Стамбула”, - сказал он.

Читайте такжеМИД призывает украинцев воздержаться от поездок в ТурциюВ то же время, по словам генконсула, аэропорт Стамбула постепенно восстанавливает свою работу.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля в Турции была предпринята попытка военного переворота. В стране ввели военное положение и комендантский час.

Впоследствии премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил, что служба безопасности Турции взяла ситуацию под контроль.

В настоящее время большинство организаторов мятежа задержаны.

В результате попытки военного переворота погибли по меньшей мере 90 человек.

МИД Украины призвало украинцев воздержаться от поездок в Турцию до нормализации обстановки в этой стране.