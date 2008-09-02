Погода на 3 - 7 сентября

Завтра в Украине осадков не ожидается, днем 23-28° тепла.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 2 сентября в стране переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14°, на побережье морей 15-18°тепла, в Карпатах и местами в восточных областях 5-8° тепла; днем 23-28°, в Карпатах 13-18°.

4-5 сентября в Украине переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в западной части местами туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 10-15°, на побережье морей и Закарпатье до 18-20°, 4 сентября в восточной части местами 6-8° тепла; днем в Украине 25-30°.

6-7 сентября в Украине преимущественно без осадков, лишь на крайнем западе местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 11-17°, на юге и Закарпатье до 18-21°; днем 27-33°.

В Киеве завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 26-28°.

В столичной области также переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 23-28°.

4-5 сентября в Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 25-30°. 6-7 сентября без осадков. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°.