Поезд ”Севастополь-Донецк” из-за взрывов в Новобогдановке опоздал на 26 часов

Из-за взрывов в Новобогдановке поезд N48 "Севастополь-Донецк" с прибытием в Донецк на 26 часов.

Как передает корреспондент УНИАН, поезд был отправлен из Севастополя утром 19 августа и должен был приехать в Донецк в 21.50 того же дня. Однако из-за взрывов в Новобогдановке поезд был экстренно остановлен под Мелитополем (станция Федоровка) и возвращен в Джанкой. Состав перенаправили в объезд - через Херсон, Никополь и Запорожье.

По словам пассажиров поезда, в пути поезд останавливался практически каждый час и подолгу стоял в безлюдной местности. Люди с нетерпением ждали прибытия на какую-либо станцию, чтобы купить воду и продукты питания, так как от сильной жары продукты, припасенные в дорогу, испортились.

Пассажиры одного из плацкартных вагонов рассказали, что проводники предлагали пассажирам минеральную воду по 4 грн. за пол-литра и пиво по 7 грн. за бутылку. И только около 15 часов 20 августа людям предложили бесплатно минеральную воду, которую доставили по вагонам в трехлитровых емкостях.

Работники вагона-ресторана поезда "Севастополь - Донецк" сообщили, что по инициативе завпроизводства с 6 часов утра 20 августа они стали бесплатно кормить детей, в первую очередь малолетних, в возрасте до 8 лет. Всего же, по их словам, в поезде, согласно билетам, находилось 150 детей. Обед включал в себя суп из индейки и хлеб. О бесплатном предоставлении питания детям в вагонах должны были объявить проводники поезда, однако, по словам пассажиров, во многих вагонах родители не знали об этом.

Кроме того, во второй половине дня 20 августа детям до 10 лет, едущим в поезде "Севастополь - Донецк", были розданы сухой паек и вода. В сухой паек вошли чипсы, печенье двух видов, вафли и сладкие палочки.

Поезд прибыл в Донецк уже 21 августа в 0 ч. 05 мин.

Как сообщал УНИАН, 19 августа на складах боеприпасов неподалеку от села Новобогдановка взорвались боеприпасы, после чего начался пожар. С территории воинской части эвакуированы все работники, а также жители окружающих сел.

Нынешнее чрезвычайное происшествие на военных складах под Новобогдановкой стало третьим подобным событием за последние 2,5 года.