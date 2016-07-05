В Одесской области на кладбище вандалы разрушили 150 надгробий

Как сообщил УНИАН, председатель Монашивского сельсовета Анатолий Черняховский, сегодня утром местные жители обнаружили, что на местном кладбище вандалы разбили 152 надгробия.

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«Разрушили надгробные плиты, памятники, кресты… Такого массового акта вандализма никогда здесь не было. Все кладбище – до 500 захоронений. То есть, разрушена треть могил», - подчеркнул Черняховский.

По его словам, в субботу-воскресенье разрушений не было. Вероятно, могилы разбиты в понедельник или в ночь на вторник. Как отметил председатель сельсовета, в настоящее время на месте работают эксперты.

На кладбище собралось большое количество людей, многие плачут, некоторые женщины кричат (у них нервный срыв), требуют найти и привлечь к ответственности виновных.