На Одесщине двое взрослых погибли во время шторма, пытаясь спасти тонущих детей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в области, примерно в 15.20 в поселке Затока в воде при шторме (ориентировочная высота волны более 1,5 м) начали тонуть трое детей. Их спасать бросились трое взрослых.

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«Одного ребенка удалось спасти. Во время спасения других детей взрослые люди также начали тонуть. Одного взрослого удалось спасти, двое погибли. Таким образом, спасен 1 ребенок (14 лет) и 1 взрослый (26 лет), погибли 2 детей (14 и 16 лет) и 2 взрослых (32-х и 46-ти лет)», - уточнили в пресс-службе.

Сейчас на месте работает оперативная группа Главного управления ГСЧС во главе с первым заместителем начальника главка.

В ведомстве отметили, что 14 июня, в 16.50, также в акватории Черного моря вблизи пгт Затока, сотрудники ГСЧС и Нацполіції спасли 3 человек, которые тоже едва не утонули во время шторма: мужчин 27 и 19 лет, девушку 19 лет. Спасенным оказали медицинскую помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В ГСЧС добавили, что в водоемах Одесской области в текущем году погибли уже 26 человек, в том числе - 6 детей. Особое беспокойство у спасателей вызывает возраст погибших, среди которых очень много молодых людей.

«Причем, большинство трагических случаев происходит из-за элементарного несоблюдения правил безопасного поведения», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, сегодня в пгт Затока Белгород-Днестровского района Одесской области во время шторма в Черном море утонули 4 человека. Погибшие - отдыхающие из Хмельницкого и Тернополя, в возрасте 46, 30, 16 и 14 лет.

По данному факту открыто уголовное дело.