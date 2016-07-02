Луценко о решении суда по "Бате": оно не означает изменения меры пресечения для всех других участников АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

"Сегодняшнее событие здесь в суде не означает, что все участники АТО будут не отвечать (перед законом - УНИАН). Это неправильно. Сегодняшнее событие также не означает, что у всех изменят меру пресечения. Это также неправильно", - заявил Луценко.

Как отметил генпрокурор, если обратиться к любому бойцу АТО, то они подтвердят, что "не все, кто находятся в изоляторах, являются невинными жертвами".

Луценко подчеркнул, что к каждому делу нужно подходить индивидуально. "Именно поэтому я здесь нахожусь, чтобы продемонстрировать - государство уважает достоинство бойцов АТО. И готово рассматривать их в суде без всякого предубеждения", - заявил Луценко.

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"Но ни я, никто другой не может отменить уголовную ответственность за вероятно совершенное преступление, особенно вне зоны АТО. Абсолютное большинство их совершил не в боевых условиях", - сказал генпрокурор.

В этой связи он считает, что для разрешения ситуации, необходимо принять несколько шагов.

В частности, как подчеркнул Луценко, Верховная Рада должна во втором чтении принять закон об отмене ответственности участникам АТО на любой стадии досудебного или судебного следствия за преступления, не связанные с особо тяжкими преступлениями против личности. Генпрокурор пояснил, что к таким особо тяжким преступлениям может быть отнесено убийство, изнасилование.

"Надо создать комитет из участников АТО, которые самостоятельно пересмотрят эти дела, и потом сядут за стол с адвокатами, с другой стороной процесса для того, чтобы найти справедливые подходы на любой стадии", - заявил Луценко.