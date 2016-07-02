Генпрокурор обсудил дело бойца "Айдара" с Порошенко, президент переживает за Лихолита

Об этом он сказал во время общения с военным в помещении Печерского райсуда Киева, передает 112 Украина.

"При избрании меры пресечения до любого участника АТО надо учитывать такое понятие, как достоинство бойца. Это ключевой вопрос. Потому что я не верю, что такие, как ты, куда-то убежит", - сказал генпрокурор Лихолиту.

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"Я в аэропорту встретился в зале ожиданий с президентом. Я не могу использовать это в суде как аргумент, но он также допросил, что я собираюсь делать, какова наша позиция. И верховный главнокомандующий, как бы это официально не звучало, также переживает за отдельно взятого бойца. Я ему доложил, что при мере пресечения надо учитывать достоинство бойца, он ответил, что это правильная позиция", - отметил генеральный прокурор.

Ранее Апелляционный суд Киева избрал личное поручительство народных депутатов Украины Егора Соболева, Андрея Лозового, Семена Семенченко, Игоря Мосийчука и других мерой пресечения бывшему начальнику штаба батальона «Айдар» Валентину Лихолиту.