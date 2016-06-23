Квота для украинских песен на радио примерно соответствует среднеевропейским показателям - Кириленко

Об этом в эфире 5 канала заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

"Прошло голосование, потому что это справедливая идея. Не может быть в Украине FM-волны без украиноязычной песни, тем более, что ее достаточно практически во всех жанрах. Мы предложили квоту в 35%, что примерно соответствует среднеевропейским показателям", - сказал он.

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По словам Кириленко, отныне при лицензировании радиостанции Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания будет учитывать в конкурсе также и вопросы развития государственного языка.

"Хочу сказать о нескольких вещах, которые менее известны, которые также в этом законопроекте: внесены изменения в закон "О Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания" этим же законом, не только в закон о телевидении и радиовещании, и там теперь четко сказано, что при лицензировании радиостанции Нацсовет будет учитывать в конкурсе также и вопросы развития государственного языка, то есть это вопрос официально становится одним из определяющих при конкурсных отборах, и когда происходит лицензионный отбор, например, есть несколько радиостанций, то приоритетом пользуется тот, кто объявляет свою готовность выполнять речевую квоту на 5% и более, чем это предусмотрено законом", - отметил вице-премьер-министр.

Он также добавил: "Президент подписывает закон, три месяца - переходный период, и после того должны произойти изменения в лицензионных условиях, и все радиостанции имеют эти три месяца для того, чтобы подготовить музыкальную политику, редактуру, вообще контент".

Как сообщал УНИАН, 16 июня, Верховная Рада приняла законопроект о доле песен государственным языком в музыкальных радиопрограммах и радиопередачах.