В Днепре группа преступников нанесла государству почти два миллиона убытков

Прокуратура Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт в отношении организованной группы в составе четырех человек, на счету которых создание более сотни фиктивных предприятий, подделка документов и их использование, что своими противоправными действиями способствовали в уклонении от уплаты налогов (ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.212 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Организаторы группы вместе с исполнителями, руководствуясь мотивами незаконного обогащения, в период с января 2013 года по февраль 2015 с помощью зарегистрированных на подставных лиц 102 фиктивных предприятий подделали и использовали заведомо ложные официальные документы по мнимой хозяйственной деятельности этих предприятий, таким образом прикрывая незаконную деятельность по конвертации 97 млн грн безналичных средств в наличные.

Преступные действия обвиняемых дали возможность реально действующим предприятиям-контрагентам завышать налоговый кредит в отчетных периодах, не уплачивая в бюджет налог на добавленную стоимость, сумма которого составила более 1,8 млн грн.