На Донетчине заочно приговорили к 9 годам трех милиционеров, перешедших на сторону "ДНР"

Как сообщает прокуратура Донецкой области, в ходе судебных заседаний, которые проходили в порядке специального судебного производства, установлено, что в мае 2014 года трое милиционеров, а именно: начальник сектора участковых инспекторов милиции Центрально-Городского районного отдела Горловского городского управления, оперуполномоченный Дебальцевского городского отдела и старший оперуполномоченный сектора уголовного розыска Дебальцевского городского отдела милиции Главного управления МВД Украины в Донецкой области вступили в ряды террористов.

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Будучи вооруженными автоматическим огнестрельным оружием, в одежде с опознавательными знаками террористической организации «ДНР», они находились на блокпосту, построенном боевиками в Дебальцево. Работая на террористов, обвиняемые проводили незаконные осмотры транспортных средств, их грузов и проверку документов пассажиров.

После освобождения Дебальцево от незаконных вооруженных формирований два майора и капитан милиции оставили город и ушли с боевиками.

В связи с тем, что бывшие правоохранители до сих пор находятся на временно оккупированной территории, их судили заочно.

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Суд признал их виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической группе или террористической организации), и назначил по 9 лет лишения свободы. Также суд лишил их специальных званий.

Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня их задержания и фактического исполнения наказания в виде лишения свободы.