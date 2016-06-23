Как не стать "рок-звездой": Савченко хочет иметь собственный транспорт, но пока денег хватает на метро

Народный депутат Украины Надежда Савченко рассказала в интервью ТСН.uа, что может себе позволить ездить в метро в Киеве.

"Мое первоочередное задание было для себя - не стать "рок-звездой". Чтобы за мной не ездила охрана, чтобы не ходить в париках и очках. Легче - это ездить в метро, особенно в час пик. И знаете почему? Все едут в своих делах, все видят, что это я - кто-то улыбается, кто хмурится, кто-то кивает головой, но никто не имеет времени делать селфи или еще что-то. Если я выхожу в какое-то место, где люди прогуливаются, например на Майдан в выходной, то совсем другое дело", - сказала Савченко.

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"Я очень хочу ездить на велосипеде на работу, но все не имею времени и денег его купить. Хочу мотоцикл, но на него тоже еще не заработала. Поэтому, если иметь собственный транспорт, то я скорее куплю мотоцикл, а не автомобиль", - добавила она.

"Хочу много плавать – но это я могу делать каждое утро по дороге на работу в Днепре. Конечно, можно идти и в бассейн, но на это нужно отдельное время, а так по дороге на работу сделать какой-то заплыв, это можно. Конечно, еще хочу прыгнуть с парашютом, совершить вылет. Но все это у меня еще будет", - отметила Савченко.