В Киевской области перезахоронили бойцов Красной армии, которые погибли в 1941 году (фоторепортаж)

Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, останки воинов были найдены в Березани курсантами Национальной Академии Службы безопасности Украины совместно с представителями Всеукраинской общественной организации "Закончим войну" во время поисковых работ в мае этого года.

Митинг-реквием состоялся в селе Борщив Киевской области, где находится мемориал "Барышевский котел".

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«75 лет прошло с того времени как 22 июня 1941-го война ударила бомбами по нашей земле, забирая жизни соотечественников, разрушая города и ломая человеческие судьбы», – отметил в своей речи Василий Грицак. Он добавил, что Украина заплатила за победу едва ли не самую большую цену и сделала весомый вклад в преодоление нацизма.

"Это исторический факт, который нагло пытается возразить российский агрессор, тем самым оскверняя память наших героев. Агрессор, который сегодня пытается оккупировать восток Украины, в результате чего погибли тысячи людей", – подчеркнул Глава СБУ. "Сегодня, в День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине, трудно удержать слезы, когда из-за необъявленной российской агрессии на твоих глазах гибнут боевые побратимы. Молодые ребята, как и те воины, что погибли здесь 75 лет назад – обороняющие родную землю от коварного врага ценой собственной жизни".

Обращаясь к собравшимся, Василий Грицак также добавил: "Война не заканчивается, пока не похоронен последний солдат. Благодаря ребятам из Академии, мы приблизили ее конец".

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После минуты молчания по погибшим траурная процессия отправилась к месту захоронения воинов. С воинскими почестями в братской могиле вечный покой нашли останки двадцати одного солдата и офицера.

Представители ВОО "Закончим войну" наградили памятными знаками курсантов и сотрудников Службы, которые по зову сердца участвовали в поисковой операции и ее организации.

Курсанты заверили участников митинга-реквиема, что продолжат работу по поиску останков воинов времен Второй мировой войны.