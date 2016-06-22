Во Львове заблокировали пункт перегрузки мусора, откуда его везут в Киев - СМИ

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Люди, которые представились жителями окрестных улиц Городоцкой и недовольны тем, что вблизи их домов создали пункт перегрузки мусора. Протестующие жалуются, что от площадки с отходами постоянно исходит плохой запах, а еще - это источник антисанитарии. Поэтому они категорически против такого соседства, несмотря на то, что площадка расположена на расстоянии нескольких сотен метров от их домов.

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Как пишет издание, район, где расположен пункт перегрузки мусора - промышленный. Рядом есть только три многоквартирных дома - №№ 276, 278 и 280. Однако расстояние от жилья до площадки - более 200 метров.

Жители рассказали, что решили заблокировать работу площадки - туда пускают лишь пустые машины, которые заезжают, чтобы забрать отходы. Те же грузовики, которые привозят мусор – сейчас заблокированы.

Если пункт перегрузки мусора не закроют, люди угрожают завтра утром перекрыть улицу Городоцкую.

Временный пункт перегрузки мусора на Городоцкой обустроили на прошлой неделе. Землю на которой расположена площадка ЛКП «Львовспецкоммунтранс» арендует у частного предпринимателя. Вывозить сюда мусор имеют право пять львовских перевозчиков, которые работают на рынке.

Ежесуточно с этого пункта в Киев выезжает 10 машин с 22 тоннами отходов каждая. В Киеве мусор сортируют, а остальной сжигают. Таким образом из Львова удается вывезти 220 тонн отходов ежедневно. В общем Львов производит 500-700 тонн мусора в сутки. Остальной мусор пока что принимают полигоны на территории области.