Агентство ООН: за неделю при попытке пересечь Средиземное море погибли до 900 мигрантов

Об этом свидетельствуют данные неправительственных организаций Врачи без границ и Агентство ООН по вопросам беженцев, передает Reuters.

Сообщается, что с понедельника, 23 мая, было спасено более 14 000 человек, и зафиксировано, что не меньше чем три лодки утонули в море.

Мигранты, опрошенные в субботу в сицилийском порту Поццалло, сообщили, что в четверг перевернулась и утонула рыбацкая лодка с большим количеством женщин и детей на борту.

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По первым подсчетам, только в этом случае погибли не менее 400 человек. Но по данным Агентства ООН по беженцам, на борту находились 670 пассажиров.

25 человек были спасены другим рыболовным судном, около 90 человек были вытащены спасателями, также были найдены 15 мертвых тел. Это означает, что общее количество погибших с одной лодки достигает 550 человек, отмечает Агентство ООН по правам человека.

Как сообщал УНИАН, для наблюдения за своими морскими границами Евросоюз намерен использовать беспилотники.