Суд постановил арестовать экс-замминистра экономики Сухомлина

Голосеевский районный суд города Киева принял постановление арестовать экс-замминистра экономики Александра Сухомлина с альтернативой внесения залога в размере 100 миллионов гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

"С пятницы на субботу, 11 июня, в Голосеевском районном суде города Киева гражданина Сухомлина был арестован с залогом в 100 миллионов гривень", - сказал он.

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"Следствие активно собирает доказательства незаконных действий для установления других находящихся на территории Украины членов преступной группировки Януковича, и обязательно будем действенно наступать на эту преступную организации", - добавил Луценко.

Как сообщал УНИАН, сегодня Луценко заявил, что правоохранители задержали одного из организаторов преступной схемы по хищению сжиженного газа, действовавшей во времена правления Януковича, бывшего заместителя министра экономики и экс-главу аукционного комитета по продаже нефти, газового конденсата и сжиженного газа Сухомлина.

Он подозревается в том, что, находясь в 2010-2014 годах в должности председателя аукционного комитета, действуя по предварительному сговору с Януковичем, на то время премьер-министром Николаем Азаровым и бизнесменом Сергеем Курченко, незаконно завладел сжиженным газом госпредприятий на сумму более 2 миллиардов гривень.