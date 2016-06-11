Луценко: правоохранители задержали организатора теневых "схем Курченко"

Правоохранители задержали бывшего замминистра экономики и экс-глава аукционного комитета по продаже нефти, газового конденсата и сжиженного газа Александра Сухомлина - одного из организаторов преступной схемы по хищению сжиженного газа, действовавшей во времена правления экс-президента Виктора Януковича.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

"Была создана новая группа следователей Генеральной прокуратуры во главе с главным военным прокурором Матиосом, его заместителем Жербицким для расследования преступлений, совершенных участниками преступной организации президента Януковича, Курченко и Клименко", - напомнил он.

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"В эпизоде, который касается преступной деятельности "схем Курченко", за первые десять дней группа развернулась, совершила все необходимые подготовительные действия, и вместе с оперативными службами СБУ, ГФС вчера был задержан один из организаторов преступной схемы по хищению сжиженного газа, активный член преступной организации гражданин Сухомлин", - добавил Луценко.

"Он подозревается в том, что, находясь в 2010-2014 годах в должности председателя аукционного комитета по продаже нефти, газового конденсата, сжиженного газа и угля, действуя по предварительному сговору с Януковичем, Азаровым и Курченко, а также, вероятно, с другими членами преступной организации, незаконно завладел имуществом ОАО "Укргазвыдобування" и ОАО "Укрнафта", более 50% акций которых принадлежат государству, а именно - производимым ими сжиженным газом на сумму свыше 2 миллиардов гривень", - заявил Луценко.