Луценко: правоохранители задержали организатора теневых "схем Курченко"
Генпрокурор сообщил, что вчера был задержан один из организаторов преступной схемы по хищению сжиженного газа, активный член преступной организации гражданин Сухомлин.
Правоохранители задержали бывшего замминистра экономики и экс-глава аукционного комитета по продаже нефти, газового конденсата и сжиженного газа Александра Сухомлина - одного из организаторов преступной схемы по хищению сжиженного газа, действовавшей во времена правления экс-президента Виктора Януковича.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.
"Была создана новая группа следователей Генеральной прокуратуры во главе с главным военным прокурором Матиосом, его заместителем Жербицким для расследования преступлений, совершенных участниками преступной организации президента Януковича, Курченко и Клименко", - напомнил он.
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"В эпизоде, который касается преступной деятельности "схем Курченко", за первые десять дней группа развернулась, совершила все необходимые подготовительные действия, и вместе с оперативными службами СБУ, ГФС вчера был задержан один из организаторов преступной схемы по хищению сжиженного газа, активный член преступной организации гражданин Сухомлин", - добавил Луценко.
"Он подозревается в том, что, находясь в 2010-2014 годах в должности председателя аукционного комитета по продаже нефти, газового конденсата, сжиженного газа и угля, действуя по предварительному сговору с Януковичем, Азаровым и Курченко, а также, вероятно, с другими членами преступной организации, незаконно завладел имуществом ОАО "Укргазвыдобування" и ОАО "Укрнафта", более 50% акций которых принадлежат государству, а именно - производимым ими сжиженным газом на сумму свыше 2 миллиардов гривень", - заявил Луценко.