На Харьковщине из-за загрязнения земель неизвестными ядохимикатами пострадали 6 человек

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, 28 мая в милицию обратился председатель Лебедовского сельского совета. Он сообщил, что работники одного из обществ района оставили возле домов селян "КАМАЗ" с цистерной.

"Из автомобиля начало вытекать неизвестное вещество белого цвета с характерным запахом. В общем из машины вылилось около тонны ядохимикатов. По селу распространился едкий запах. Затем автомобиль переехал на территорию тракторной бригады, где сброс вещества продолжился", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на сегодняшний день с диагнозом "отравление неизвестными химикатами" в больницу госпитализированы 6 селян. Также местным жителям предоставлялась амбулаторная медицинская помощь.

В настоящее время проведены первоочередные следственные действия. Назначен ряд экспертиз.

Прокуратура проверяет оперативную информацию относительно хранения ядохимикатов вблизи детского сада. Досудебное расследование продолжается.