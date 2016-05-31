На Харьковщине из-за загрязнения земель неизвестными ядохимикатами пострадали 6 человек
Первомайская прокуратура Харьковской области взяла под свое начало уголовное производство по факту загрязнения земель веществами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды (ч. 1 ст. 239 УК Украины).
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, 28 мая в милицию обратился председатель Лебедовского сельского совета. Он сообщил, что работники одного из обществ района оставили возле домов селян "КАМАЗ" с цистерной.
"Из автомобиля начало вытекать неизвестное вещество белого цвета с характерным запахом. В общем из машины вылилось около тонны ядохимикатов. По селу распространился едкий запах. Затем автомобиль переехал на территорию тракторной бригады, где сброс вещества продолжился", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на сегодняшний день с диагнозом "отравление неизвестными химикатами" в больницу госпитализированы 6 селян. Также местным жителям предоставлялась амбулаторная медицинская помощь.
В настоящее время проведены первоочередные следственные действия. Назначен ряд экспертиз.
Прокуратура проверяет оперативную информацию относительно хранения ядохимикатов вблизи детского сада. Досудебное расследование продолжается.