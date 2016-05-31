На свалке под Львовом возобновились поиски трех спасателей после вынужденного ночного перерыва

Как рассказал УНИАН начальник пресс-центра Главного управления ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев, поисковые работы были приостановлены около 01.00 ночи.

Сегодня, 31 мая, с 6 часов утра возобновлены работы по поиску трех спасателей, которые в результате сдвига твердых бытовых отходов оказались под завалами.

Также пресс-секретарь облуправления ГСЧС опроверг информацию, распространенную в СМИ, о том, что поздно вечером 30 мая был найден живым один из пропавших спасателей.

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"К сожалению, это ложная информация", - заявил Туровцев.

Как сообщал УНИАН, 30 мая в 15 час. 20 мин. в Жовковском районе Львовской области на территории полигона твердых бытовых отходов (Грибовицкую свалку) после завершения тушения пожара во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусор, под который попали трое спасателей.

По данному факту открыто производство по ч. 2 ст. 272 УКУ (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

На месте происшествия продолжаются спасательные работы.