Местные власти назвали вероятную причину обвала на Грибовичской свалке под Львовом

Об этом в эфире "112 Украина" заявил городской голова Львова Андрей Садовый.

По его информации, причиной пожара стал поджог.

"Все началось банально с поджога. Подожгли полигон, пошло возгорание. Сутки потратили на тушение, вылили очень много воды, возможно, это одна из причин, которая повлекла обвал", - сказал мэр.

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Он подтвердил, что поисковые работы будут продолжаться пока пожарных не вытащат из-под завалов. При этом на месте есть вся необходимая техника.

Садовый подчеркнул, что угрозы новых оползней нет.

"Полигон работает с австрийских времен. На сегодня есть предварительное соглашение с Европейским инвестиционным банком на выделение средств для рекультивации этого полигона, для фактически нового завода по переработке мусора. Я сегодня в Киеве как раз это с премьером вопросы проговаривал", - рассказал о дальнейшей судьбе свалки, которая находится на балансе горсовета, мэр.

Как сообщал УНИАН, в понедельник утром спасатели ликвидировали масштабный пожар на мусорной свалке в селе Большие Грибовичи Жовковского района возле Львова.

Около 15.30 на месте пожара произошел сдвиг твердых бытовых отходов, в результате чего под завалами оказались трое спасателей. Впоследствии появилась информация, что под завалами находятся четыре человека.

Грибовицкая свалка находится всего в 3 км от Львова. Ее открыли в 1956 году, а за 60 лет здесь на площади более 30 га накопилось мусора высотой от 50 до 65 метров. Кроме этого, свалка имеет от 3 до 5 озер, где сохраняются, по разным данным, от 200 до 500 тысяч тонн кислых гудронов.

О том, что Грибовицкую свалку надо закрыть, говорят с 1990-х. Однако пока альтернативного участка для вывоза мусора из Львова и окрестных районов не нашли.