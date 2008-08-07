Женщина выдурила у иностранца деньги на якобы родившегося ребенка

Милиция г. Горловки (Донецкая область) ведет поиски женщины, которая обманом получила с гражданина Турции 20 тыс. долл.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в Центрально-Городской райотдел милиции г. Горловки с заявлением на мошеннические действия 27-летней горловчанки обратился гражданин Турции, 1966 года рождения.

По его словам, в Турции некоторое время он проживал совместно с гражданкой Украины, жительницей Горловки. После того, как женщина заявила, что беременна, она уехала на родину, чтобы родить в «привычном климате и условиях». Поверив подруге, мужчина не противился ее желанию. Когда он получил радостное известие о рождении ребенка, то по требованию женщины стал перечислять на ее банковский счет деньги «на содержание ребенка». Всего турок перечислил 20 тыс. долл.

Вскоре он приехал в Украину, чтобы встретиться с женщиной и увидеть ребенка. Однако «супруга», узнав об этом, даже не открыла турку двери квартиры.

Повторный визит в Горловку гражданин Турции осуществил уже с адвокатом. Сотрудники милиции, проведя проверку по заявлению пострадавшего, выяснили, что женщина скрылась, а факт рождения ребенка ею был выдуман только ради вымогательства денег.