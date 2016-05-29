В Мариуполе срочно эвакуируют посетителей ТРЦ (фото)

Об этом сообщают очевидцы, передают Новости Донбасса.

Людей срочно выводят из ресторанов, магазинов и кинотеатров торгово-развлекательного комплекса.

Рядом находятся автомобили ГСЧС, "скорой помощи", полиции и военных.

Сотрудники милиции, которые стоят в оцеплении, информацию об эвакуации подтвердили. Но о ее причинах на данный момент не сообщается. Предположительно — силовики получили информацию о минировании торгово-развлекательного центра.

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Как сообщили в пресс-центре Главного управления национальной полиции в Донецкой области, поступили сведения что в "ПортCity" и сумермаркете "Обжора" заложены взрывные устройства.

"Скорее всего, это провокация. Ведутся работы по обследованию торговых центров", - отметили в пресс-центре.

Рядом с торгово-развлекательным центром по ул. Куприна дорога перекрыта: там в этот момент проходят гонки.