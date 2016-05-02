Годовщина трагедии в Одессе: в городе второй раз за день "заминировали" Куликово поле

Об этом УНИАН сообщили в Приморском ОП ГУНП в Одесской области.

"В дежурную часть Приморского отдела полиции в г. Одессе поступило анонимное сообщение о том, что территория Куликова поля заминирована. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, кинологи и работники взрывотехнической службы", - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, утром поступило сообщение о минировании Куликова поля, возле него собрались люди, которые хотели попасть к Дому профсоюзов. Полиция тогда взрывчатки не обнаружила.

Сегодня безопасность в Одессе обеспечивают более 3 тыс. правоохранителей. На усиленный режим работы перешли спасатели, медики, СБУ, полиция и пограничники.

2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Большинство людей погибли в Доме профсоюзов во время пожара.