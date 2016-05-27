В Одессе простились с последним в городе Героем Советского Союза-участником Второй мировой войны

Как передает корреспондент УНИАН, церемония прощания состоялась сегодня в Доме офицеров.

Проститься с Жученко, который был участником освобождения Одессы от фашистских захватчиков, пришли сотни людей, среди которых: представители местных властей, ветеранских организаций и пр.

Ветеран умер 25 мая на 94-м году жизни.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связям с общественностью Одесского городского совета, Жученко родился 25 декабря 1922 года. В 1943-м окончил Ворошиловградскую военную авиационную школу пилотов и был направлен на фронт. Освобождал Одессу в составе 237-го штурмового авиационного полка 17-й Воздушной армии.

Читайте такжеВ Одессе правоохранители в День победы над нацизмом не допустили нарушения порядка – полиция

Командир эскадрильи 237-го штурмового авиационного полка 305-й штурмовой авиационной дивизии 14-й Воздушной армии 3-го Прибалтийского фронта старший лейтенант Жученко в сентябре 1944 года совершил 213 боевых вылетов на разведку и штурмовку военных объектов противника, аэродромов, скопления живой силы и техники.

Звание Героя Советского Союза присвоено 23 февраля 1945 года. За боевые заслуги награжден многочисленными орденами и медалями, в 2013 году удостоен звания Почетного гражданина Одессы.