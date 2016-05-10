В Кремле заявили, что Порошенко не получил поздравления от Путина ко Дню Победы из-за "отсутствия диалога"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете – отсутствует на должном уровне диалог между руководством России и руководством Грузии, а также отсутствует на должном уровне диалог между руководством России и Украины", - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, почему глава российского государства не поздравил с Днем Победы президентов Украины и Грузии.

При этом он заявил, что "Россия никогда не была инициатором тех негативных процессов в наших двухсторонних отношениях, которые имели место".

"Россия всегда выступала за доброе отношение со своими соседями и фактически братскими странами", - сказал он.

По его словам, в случае с Грузией известна предтеча кризиса в двух сторонних отношениях.

"Президент неоднократно говорил, что кризисные отношения на межгосударственном уровне никоим образом не сказываются на добрых чувствах и добрых традициях в отношении народов стран, которые традиционно нам близки – это и народ Грузии, и народ Украины, и других стран", - сказал он.

8 мая Путин поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

В поздравительных посланиях президента России подчеркивается, что День Победы является священным праздником, который навсегда останется символом героизма и единения народов, отстоявших в кровопролитных сражениях родную землю и спасших мир от фашизма.

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Путин особо отметил, что нельзя допустить пересмотра общей истории, повторения трагических событий прошлого. "Наш общий долг – бережно хранить светлую память о павших в Великой Отечественной войне, всемерно заботиться о ныне здравствующих ветеранах", - сказал он.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.

В 12-м докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека, обнародованном 9 декабря 2015 года, говорится, что общее число погибших во время войны на востоке Украины составляет как минимум 9 тыс. 98 человек и еще почти 21 тыс. были ранены.