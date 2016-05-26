Фейгин о судьбе российских спецназовцев: останутся в живых, но о них не будут упоминать публично

Как передает корреспондент УНИАН, такое предположение сегодня в интервью журналистам в Киеве высказал адвокат Савченко Марк Фейгин.

"Они исчезнут. Вы о них больше никогда не услышите. Сейчас с ними работают сотрудники спецслужб. Их допрашивают, проверяют не детекторах, завербовала их СБУ или не завербовала, что они рассказали, что они не рассказали, во что их вовлекли, во что их не вовлекли", - отметил адвокат.

По его мнению, Ерофеева и Александрова уволят из армии.

"Что там дальше будет, я не берусь судить... Я уверен, что они останутся живы. Не стоит российской власти кроволюбие рисовать. Они, конечно, склонны к нему местами, но нет смысла. Просто они (Ерофеев и Александров — УНИАН) перестанут быть теми публичными фигурами, какими они были до недавнего времени", - сказал Фейгин.

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Как сообщал УНИАН, 16 мая 2015 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа 2015 года досудебное расследование в отношении российских военнослужащих было завершено. Их обвиняли в совершении ряда преступлений, в частности, в ведении агрессивной войны, создании террористической группы, терактах, в убийстве украинского военного.

18 апреля 2016 года суд в Киеве приговорил Александрова и Ерофеева к 14 годам лишения свободы каждого. 23 мая приговор вступил в силу.

25 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о помиловании российских спецназовцев.

В тот же день их обменяли на незаконно осужденную в РФ украинскую летчицу Савченко.