ГРУшников Александрова и Ерофеева приговорили к 14 годам тюрьмы

Как передает корреспондент УНИАН, такой приговор вынесла коллегия Голосеевского районного суда Киева под председательством судьи Николая Дидыка.

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Суд признал Александрова и Ерофеева виновными по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ведение агрессивной войны (статья 437), участие в террористической организации (статья 258-3), совершение террористического акта, повлекшее смерть человека (статья 258 часть 3).

В то же время по трем статьям УКУ суд оправдал ГРУшников: это контрабанда оружия (статья 201), ношение оружия без разрешения (статья 263), нарушение правил пересечения временно оккупированных территорий (статья 332-1).

Прокуратура просила признать их виновными по всем шести перечисленным выше статьям УК и назначить наказание в виде лишения свободы на 15 лет с конфискацией имущества и запретом в течение трех лет занимать должности в силовых структурах после отбывания наказания.

Адвокаты просили суд полностью оправдать их подзащитных.

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Как сообщал УНИАН, 16 мая 2015 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двоих российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа прошлого года досудебное расследование в отношении российских военнослужащих было завершено. Их обвиняют в совершении ряда преступлений, в частности, в ведении агрессивной войны, создании террористической группы, терактах, в убийстве украинского военного.